Американка с пистолетом протаранила автомобилем ограду Белого дома

23 февраля жительница США из штата Теннеси протаранила своим автомобилем ограду Белого Дома. По информации канала Fox News, она держала в руках пистолет.

Согласно информации от полицейских, 35-летняя женщина страдает психическими расстройствами. Во время инцидента она не намеревалась кому-либо навредить. Её транспортное средство ехало достаточно медленно. После аварии американка удерживала огнестрельное оружие, однако не направляла его на людей. Не дождавшись реакции на требование оставить пистолет на земле, представители Секретной службы президента отобрали его. Затем правонарушительницу передали сотрудникам полиции. Её уже выдвинули соответствующие обвинения.

Журналисты Fox News отмечают, что это не первая попытка задержанной проникнуть на территорию администрации главы США. В прошлом году она уже пыталась перелезть через забор, после чего власти выписали ей запрет на приближение к зданию. Вскоре нарушительница вновь оказалась рядом с Белым домом - и получила 120-дневный тюремный срок. Немногим позже вердикт был изменен на годовой контроль правоохранительными органами.

В связи с инцидентом Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обращение к сотрудникам Секретной службы. Он поблагодарил их за отлично проделанную работу по обеспечению безопасности.