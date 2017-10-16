Столицу Сомали потрясли два взрыва у дворца президента

23 февраля Могадишо, столицу Сомали, потрясли два взрыва, которые прогремели рядом с дворцом президента. Об этом пишет агентство Reuters со слов представителей местной полиции.

По информации правоохранителей, смертник устроил теракт, взорвав автомобиль неподалеку от резиденции главы государства. Вскоре поблизости услышали второй взрыв, который сопровождали выстрелы.

Представитель правоохранительной структуры отметил, что подробностей пока слишком мало для четкой версии происшествия. Пока остаётся неизвестным, есть ли пострадавшие. Однако радикальная организация исламистов "Аш-Шабаб"* уже объявила о своей причастности к инцидентам.