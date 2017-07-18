Модель, страдающая анорексией, сбежала от удерживающего ее в рабстве бизнесмена

Бывшая модель Наташа Серебри, страдающая анорексией, смогла сбежать от садиста-бизнесмена, который на протяжении семи лет удерживал ее в сексуальном рабстве в России и Турции. Во время осмотра медики обнаружили у нее множественные переломы и повреждения половых органов.

Как рассказала пострадавшая девушка, турецкий бизнесмен на протяжении нескольких лет насиловал ее и избивал, а также периодически морил голодом. Во время всех истязаний у девушки выработался "Стокгольмский синдром", то есть она начала постепенно привязываться к своему мучителю и влюбляться в него.

Бизнесмен отобрал у девушки телефон и оборвал ее связи с родственниками, объясняя это тем, что он хотел перевоспитать Серебри. За семь лет рабства модель два раза была беременна от своего истязателя, при этом она родила ему двух дочерей.

В настоящий момент Серебри скрывается в России, так как опасается, что бизнесмен начнет ее разыскивать. Не сообщается, начала ли полиция по факту произошедшего, а также то, что стало с детьми, которых Наташа родила бизнесмену.