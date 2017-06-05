В Луизиане двух человек ранили во время стрельбы в университете

23 февраля в американском штате Луизиана в пределах Юго-восточного университета города Хаммонд произошла стрельба, в процессе которой ранили минимум двух человек. Об инциденте рассказала пресс-служба учебного заведения через свою страницу в Twitter.

Полицейские зафиксировали инцидент на территории северного кампуса. В происшествии были задействованы несколько человек. Из-за выстрелов пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни. Администрация ВУЗа оказывает полное содействие властям. Подробности и мотивы стрельбы выясняют сотрудники правоохранительных органов.