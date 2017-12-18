В Ростове двое парней, угрожая ножом, отобрали у девушки иномарку

В Ростове-на-Дону двое молодых людей, угрожая девушке ножом, забрали у нее ключи от иномарки и скрылись на угнанной машине. Пострадавшая сообщила в полицию и вскоре правоохранители задержали угонщиков.

Как стало известно, 23 февраля девушка припарковала свою иномарку в Университетском переулке и отправилась по делам. Когда она вернулась и планировала сесть в машину, на нее напали двое незнакомых парней и, приставив нож к горлу, потребовали у нее ключи. Перепуганная девушка отдала злоумышленникам ключи, а после того, как они уехали на ее машине, позвонила в полицию.

В скором времени правоохранителям удалось задержать угонщиков. Ими оказались молодые люди 23 и 24 лет соответственно. В настоящий момент они задержаны и будут отвечать за свой поступок перед законом.