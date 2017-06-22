В испанском Бильбоа перед матчем "Атлетик" - "Спартак" задержали рэпера ST

Известного российского рэпера ST задержали в испанском Бильбао перед футбольным матчем между командами "Атлетик" и "Спартак". По предварительным данным, рэпер принимал участие в потасовке, которая произошла между болельщиками двух команд перед матчем.

В Сети опубликовали ролик, на котором видно, как сотрудники полиции Бильбао обыскивают российского рэпера ST. Он в это время пытается им объяснить, что не имеет никакого отношения к происходящему, что не принимал участия в потасовке, а просто стоял рядом и наблюдал. В конце ролика рэпер останавливает полицейского и показывает ему свою татуировку на животе с надписью "Москва", однако зачем он это делал, остается неизвестным.

Представитель ST сообщила о том, что пока более подробная информация о произошедшем им неизвестна, они пытаются выяснить, все ли в порядке с рэпером. Представитель пообещала, что вечером расскажет прессе все подробности.