На юго-востоке Москвы неизвестный застрелил мужчину на автомойке

23 февраля на юго-востоке Москвы неизвестный злоумышленник застрелил мужчину на автомойке и сбежал. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в столице объявлена операция "Перехват".

По информации правоохранителей, подозреваемый выстрелил в жертву в заведении на Люблинской улице, а затем уехал на иномарке Toyota Corolla черного цвета. Раненный от полученных повреждений погиб на месте. Стрельба произошла примерно в 14:15 по московскому времени.

Правоохранители проверяют обстоятельства гибели человека. В настоящий момент они предпринимают активные меры по поиску автомобиля, в котором скрылся предполагаемый убийца. Они также ищут вероятных свидетелей преступления.