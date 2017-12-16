В Волгограде нашли труп женщины с пробитой головой

В Волгограде в квартире одной из многоэтажных домов Кировского района нашли труп 57-летней женщины с пробитой головой. О произошедшем следователям рассказала сестра погибшей, которая приехала, чтобы проведать ее.

Сотрудники Главного управления МВД по Волгоградской области сообщают о случае, в ходе которого на юге административного центра был найден труп женщины. Согласно информации, которую они предоставляют, первой о произошедшем узнала сестра погибшей. Она приехала к ней на квартиру, чтобы навестить ее и посмотреть, как она себя чувствует. Так как та уже какое-то время не могла нормально ходить, у сестры был ключ от дома. Когда она вошла внутрь, то увидела, что тело ее родственницы лежит на полу с пробитой головой.

Пока что неизвестно, является ли рана на голове погибшей следом насильственной смерти, либо же она получила ее при падении. Женщина, которая является сестрой погибшей, рассказала, что та злоупотребляла спиртными напитками. Окончательная медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась от цирроза печени.