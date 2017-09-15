Жительнице Оренбурга предложили сняться в "Дом-2" за 20 тысяч рублей

Жительнице Оренбурга предложили принять участие в телепроекте "Дом-2" за 20 тысяч рублей. Ей позвонил якобы представитель известного телешоу и попросил перевести деньги на видео и фотосъемку в Москве.

Как рассказала в полиции пострадавшая девушка, в один день ей позвонил неизвестный мужчина, который представился одним их сотрудников проекта "Дом-2". Он стал осыпать девушку комплиментами и предлагать ей участие в шоу. Получив согласие оренбурженки, неизвестный сообщил, что ей нужно будет перевести на его карту 20 тысяч рублей, за которые он организует девушке видео и фотосъемку в Москве, чтобы отправить ее портфолио на проект.

Заподозрив неладное, девушка поспешила обратиться в полицию и не стала отправлять деньги. Оказалось, что ей позвонил мошенник, который хотел немного подзаработать на мечте девушки попасть на телепроект "Дом-2". В настоящий момент правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества и начали разыскивать злоумышленника.