В Москве вооруженный мужчина в маске Бэтмена ограбил аптеку

В Москве вооруженный мужчина в маске Бэтмена ворвался в аптеку и напал на фармацевта. Он сказал, чтобы фармацевт выдал ему деньги из кассы, а затем скрылся вместе с награбленным.

Как стало известно, в четверг, 22 февраля, неизвестный в маске Бэтмена ворвался в аптеку на Ключевой улице, и, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему кассу. Перепуганный фармацевт отдал грабителю 32 тысячи рублей из кассы, после чего нападавший скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящий момент полиция разыскивает грабителя, который решил не светить свои лицом и спрятал его под маской Бэтмена. Правоохранители пытаются установить личность нападавшего, расследование продолжается.