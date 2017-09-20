В Петербурге школьница обвинила своего отца в педофилии

В ночь на 23 февраля в полицию Петербурга поступило сразу три заявления об изнасиловании несовершеннолетних. В одном из таких заявлений 15-летняя школьница обвинила своего отца в педофилии.

Как рассказала обратившаяся в полицию Ломоносовского района школьница, в декабре 2017 года отец вступил с ней в половую связь, хотя она не давала своего согласия на происходящее. Полиция отправилась к ним домой, где и застали отца девочки, который полностью отрицал свою вину. В настоящий момент по этому факту проводится проверка.

В этот же день в Кировском районе поступило еще одно заявление. 15-летняя школьница сообщила, что с 2017 года она периодически занималась сексом со своим 19-летним парнем. Сейчас они поссорились, потому школьница решилась пойти в полицию и рассказать о случившемся, несмотря на то, что молодой человек не принуждал ее к интимной близости, все происходило по обоюдному согласию.

Также 23 февраля в полицию обратилась 51-летняя жительница Шлиссенбурга, которая заявила, что ее знакомый надругался над ее 10-летней дочерью в тот момент, когда хозяйки квартира не было дома.

По факту поступивших заявлений проводится проверка, более подробной информации о произошедшем не сообщается.