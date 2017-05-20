В Одессе неизвестные в балаклавах и с ломами захватили санаторий

23 февраля в Одессе вооруженные ломами и прутами неизвестные мужчины в балаклавах захватили санаторий "Лермонтовский". Об этом сообщают очевидцы и директор учреждения Дмитрий Антипов.

По словам источников, рано утром около 70 представителей частной компании ворвались на территорию "Лермонтовского", проникли в административное здание и препятствуют работе организации. Они отключили электричество и не дают сотрудникам занять рабочие места. По словам свидетелей, некоторых работников избили импровизированными дубинами.

Дмитрий Антипов обращает внимание, что в настоящее время в санатории лечатся порядка 150 клиентов. Многие из них проходят реабилитацию после инфарктов или инсультов. Из-за сложившейся ситуации люди не могут получить необходимый уход.

Правозащитник руководства "Лермонтовского" Илья Халдай рассказал, что многие годы назад заведение стало предметом конфликта между Минюстом и АО "Укрпрофздравница". По его словам, захватчики подчиняются приказам министерства и убеждают, что действуют на законных основаниях. Но по информации юриста, сейчас действует решение об отмене передачи оздоровительного заведения под юрисдикцию Минюста. Из-за этого ведомство решило пойти незаконные меры. Полиция пока тянет время и не вмешивается в происходящее.