В Ростове разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку и ее годовалую дочь

В Ростове-на-Дону пропала 20-летняя девушка, которая отправилась на прогулку вместе со своей годовалой дочерью. Отмечается, что ростовчанка ушла еще 22 февраля и до сих пор не вернулась.

Как стало известно, в Тацинском районе Ростова пропала молодая девушка с маленьким ребенком. Она пошла на прогулку и не вернулась, а так как она раньше ничего подобного не совершала, родственники забили тревогу и обратились в полицию. Они сообщили, что на вид пропавшей девушке около 25 лет, она полного телосложения. Она носит прическу с коротко стриженными темными волосами, глаза у нее карего цвета.

Особой приметой девушки является крупное родимое пятно на левом виске. Родственники пропавшей отметили, что в тот день она вышла на прогулку с дочерью в белой олимпийке с красной надписью, в белой шапке, темных брюках и кроссовках.

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой помочь разыскать девушку и ее ребенка, а также сообщить в полицию, если что-то станет известно о пропавших.