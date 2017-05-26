Суд арестовал 20 млн рублей со счетов гражданской жены полковника Захарченко

Стало известно о том, что суд Москвы принял решение об аресте около 20 млн рублей, которые находились на счетах гражданской супруги полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного во взяточничестве. Отмечается, что у Марины Семыниной также арестовали нежилое помещение, которое у нее арендовали.

В пятницу, 23 февраля, московский суд арестовал 20 млн долларов, которые хранились на счету ВТБ Марины Семыниной, гражданской супруги Захарченко. Помимо этого, арест также был наложен и на нежилое помещение, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, которое арендовал у Семыниной один из столичных магазинов.

Напомним, в 2016 году был арестован полковник Дмитрия Захарченко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Во время обыска в квартире его сестры нашли 9 млрд рублей, откуда они появились, осужденный так и не смог объяснить.