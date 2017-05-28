В штате Вашингтон неизвестный грозился взорвать крупнейшую базу ВМС США

В американском штате Вашингтон 22 февраля неустановленный мужчина грозился устроить взрыв на крупнейшей базе ВМС США. Об этом уведомила пресс-служба военного объекта.

Инцидент всполошил военно-морскую базу "Китсап", входящую в состав Тихоокеанского флота. Предполагаемый злоумышленник на внедорожнике черного цвета приехал к КПП. Он заявил военным, что имеет при себе взрывчатку, которую намерен активировать в пределах армейской территории. По словам взрывателя, одна бомба была закреплена на нем самом, а ещё несколько - в машине.

Военнослужащие схватили мужчину и заблокировали доступ через КПП. Алан Шрайдер, командующий "Китсап", уведомил, что специалисты тщательно изучили содержание автомобиля задержанного, однако не обнаружили никаких взрывчатых веществ. На водителе никаких устройств также найдено не было. Обстоятельства происшествия расследует ФБР. Меры повышенной безопасности на "Китсап" сохраняются.