В Японии радикалы обстреляли ворота Ассоциации северокорейских граждан

23 февраля в Японии радикально настроенные злоумышленники обстреляли главные ворота Ассоциации северокорейских граждан. Об этом стало известно агентству Associated Press.

Предполагается, что два мужчины, принадлежащих к ультраправым политическим силам, утром начали стрелять в Токио рядом со штаб-квартирой организации "Чхонрён", которая защищает интересы северокорейцев, проживающих в Японии. Стрельба раздалась в столичном районе Тиёда. Участники акции прибыли на автомобиле и сделали несколько выстрелов в сторону ворот "Чхонрён". В процессе все окружающие остались невредимы.

По информации СМИ, сотрудники полиции задержали стрелков на месте предполагаемого преступления и конфисковали оружие. Сейчас правоохранительные органы допрашивают подозреваемых 56 и 45 лет. Они выясняют мотивы задержанных.