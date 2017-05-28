В Красноярске подростки мучали кошку в раскаленной духовке

В Красноярске подростки опубликовали видео, на котором запихнули кошку в раскаленную духовку. В пресс-службе регионального СУ СК заявили: в связи с этим запущена проверка. Правоохранители подозревают несовершеннолетних горожан в издевательстве над животными.

Они обратили внимание на размещенный в Instagram ролик. Согласно видеоматериалам, молодые люди отдыхали на вечеринке и в какой-то момент решили помучить зверя, запихнув его в опасный температурный режим. По словам авторов ролика, в этот момент духовка успела нагреться до температуры в 370 градусов. Предварительно, животному могли сломать позвоночник. В связи с потенциальным правонарушением, следователи решили проверить обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, издевались ли над кошкой по-настоящему и выжила ли она после жестокой пытки. В настоящее время пользователь esskeerill удалил скандальную запись со своей страницы. Спустя некоторое время после публикации, инцидент приобрел резонанс в соцсети "ВКонтакте". Вероятно, хозяин аккаунта полностью очистил свою стену под давлением общественности.