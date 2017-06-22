Главе штаба Навального назначили 30 суток ареста за ретвиты

22 февраля Леонида Волкова, руководителя главного штаба Алексея Навального, приговорили к 30 суткам ареста за ретвиты в соцсети. Об этом сообщили корреспонденты столичных СМИ.

Приговор вынес судья Дмитрий Суслов во время заседания в суде Симоновского района. Дело велось по 8 части статьи 20.2 КоАП России, которая определяет наказание за повторное нарушение правил проведения акции протеста. По версии обвинителей, Леонид Волков распространял через свою страницу в Twitter публикации с призывами посещать несанкционированный митинг.

Первый материл он разместил 22 января. Это было обращение Алексея Навального к российским школьникам. Второй появился на его странице 28 января и содержал видеозапись задержания главы ФБК полицейскими. Правоохранители утверждают, что эти действия привели к нарушениям, возникшим в ходе московской "забастовки избирателей".

Во время судебного процесса защитники Леонида Волкова обращала внимание на различные протокольные ошибки. Юристы отметили, что в первом сообщении нет фактического призыва участвовать в протестах, а второе появилось в Сети уже после завершения мероприятий. Они подчеркнули, что подсудимый в это время был на акции в Екатеринбурге.