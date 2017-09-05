В Москве полиция проверяет информацию СМИ о вооруженном нападении на школу

В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию СМИ о том, что в одну из столичных школ попытались ворваться вооруженные люди. Отмечалось, что попытка вооруженного нападения провалилась, так как злоумышленников задержала охрана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два молодых человека с оружием попытались напасть на школу № 1251 в районе Сокол. Им не удалось пройти в школу, так как на их пути встали бдительные охранники.

В правоохранительных органах сообщили о том, что никакой информации о попытке вооруженного нападения на учебное заведение из администрации школы не поступало.

Также проверяется информация СМИ о попытке нападения, выясняется достоверность данных сообщений и то, что на самом деле произошло в московской школе.