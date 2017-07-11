В Новороссийске пациентку больницы шокировал истощенный старик, лежащий на кафельном полу

Одна из пациенток городской больницы 1 в Новороссийске пожаловалась в Минздрав и Росздравнадзор на отношение к пациентам и условия в медучреждении. Информацию об этом также распространила ее дочь в соцсетях, после того, как увидела, что пациент из отделения гнойной хирургии лежал голый на кафельном полу, а санитарки просто обходили его.

Как рассказала девушка на своей странице в соцсети, на полу в отделении гнойной хирургии она увидела истощенного голого мужчину, который, по словам других пациентов, кричал несколько дней. Она отметила, что в палате много таких людей, которые плачут, кричат, лежат в мокрых памперсах, а медперсоналу "плевать" на них. Девушка рассказала, что несколько раз просила медсестер поднять упавшего мужчину, однако они отмахивались и говорили, что поднимут потом, до тех пор, пока она не начала снимать происходящее на телефон.

После произошедшего ее вызвали в ординаторскую и рассказали, что медперсоналу тяжело справляться с такими пациентами, а памперсов на всех попросту не хватает. Девушка и ее семья передали в отделение более 300 памперсов, которые, как выяснилось, до пациентов не дошли.

В настоящий момент Минздрав начал проверку по факту произошедшего, они несколько раз связывались с автором поста в соцсети, о чем она сама и рассказывала в своем посте.