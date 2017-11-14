В Калининграде мужчина жестоко убил и закопал любовницу за признание в измене

В Калининграде 43-летний мужчина жестоко расправился со своей 42-летней сожительницей, которая откровенно призналась ему в изменах. О пропаже женщины в полицию сообщила ее дочь, благодаря чему правоохранителям удалось выйти на след убийцы.

Как стало известно, в начале января сожители отправились за город, где распивали спиртные напитки. Изрядно напившись, женщина решила откровенно признаться возлюбленному в изменах, в красках описав свой секс с другими мужчинами. Разъяренный мужчина набросился на сожительницу и принялся избивать ее до тех пор, пока она не перестала показывать признаки жизни.

Тело погибшей возлюбленной он оставил во дворе дачного домика в поселке Прегольском, предварительно закопав, где его и обнаружили правоохранители. В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан, выясняется точная причина смерти женщины, возбуждено уголовное дело и ведется следствие.