В Мурманской области‍ вертолет с пассажирами врезался в дерево

В Мурманской области на аэродроме населенного пункта Пача вертолет в пассажирами врезался в дерево. По факту происшествия Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело.

22 февраля стало известно об инциденте в Мурманской области, во время которого вертолет с пассажирами врезался в дерево. В результате происшествия незначительную травму получил один пассажир вертолета, а сам летательный аппарат практически не повредился.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры отмечают, что вертолет принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие" и совершал маршрут Сосновка-Пача-Ловозера. При попытке взлета с аэродрома Пачи пилот вертолета не справился с управлением и он угодил просто в дерево. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, и только один мужчина получил пару незначительных ссадин.

Немного позже сегодня сообщили о том, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания некачественных услуг, угрожающих жизни потребителей. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.