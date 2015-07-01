Экс-сотрудников СК арестовали за продажу вещдоков

22 февраля представитель СК России Светлана Петренко рассказала о том, что замруководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Подмосковью арестован. Также задержали двух экс-сотрудников Ногинского отдела СК, всех задержанных обвиняют во взяточничестве и в продаже вещдоков.

Как считает следствие, в 2017 году замруководителя ГСУ СК в Подмосковье и бывший замруководителя Ногинского отдела СК, вместе со следователем из этого же отделения получили денежные средства, которые расцениваются как взятка. Указанные лица взяли деньги за то, что незаконно передали в коммерческую организацию партии автошин, которые принадлежали потерпевшим.

Данные шины в СК представляли собой вещественные доказательства в расследовании по уголовной статье. Сейчас все подозреваемые находятся под арестом. Следствие продолжается, полиция ведет проверки и собирает доказательную базу. После, дело о взятках и продаже вещдоков передадут в суд.