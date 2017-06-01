Ведущий НТВ устроил драку с украинским экспертом из-за высказывания о погибших в Донбассе

В эфире передачи "Место встречи" произошла массовая потасовка, которая началась с комментария украинского эксперта Дмитрия Суворова о погибших детях Донбасса во время обстрелов ВСУ. Тогда ведущий НТВ Андрей Норкин не смог сдержаться и несколько раз ударил эксперта, после этого завязалась массовая драка.

Во время передачи "Место встречи" немецкий депутат Андреас Маурер, который недавно побывал в Донбассе, рассказал о том, что ему довелось услышать от проживающих так людей, а также о разговоре с мальчиком, лишившегося глаза в результате обстрела ВСУ. Украинский эксперт Дмитрий Суворов в ответ на призыв немецкого депутата "открыть глаза и признать, что ВСУ обстреливает мирных жителей", взорвался и обозвал его "мерзавцем", потребовав доказательства его слов и фото погибших людей.

Ведущий НТВ не выдержал, так как сам недавно побывал в Донбассе и видел разрушенные города, потому подошел к Суворову и нанес ему несколько ударов. Их начали разнимать, а в итога завязалась массовая драка. В результате, Суворова вывели из студии.

Соведущая Норкина, Ольга Белова, поддержала своего коллегу и отметила, что после столь откровенного хамства и цинизма украинского эксперта невозможно было поступить иначе. Она даже пожалела о том, что родилась женщиной, и не смогла лично ударить Суворова.