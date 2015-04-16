В Уфе неизвестные похитили и удерживали пенсионера, чтобы он переписал на них квартиру

В Уфе неизвестные похитили и несколько недель удерживали 65-летнего пенсионера. Обнаружить пропавшего мужчину удалось в районном МФЦ, где злоумышленники заставляли его переписать на них квартиру.

Как рассказал потерпевший, за несколько дней до похищения к нему стали приходить странные люди, притворяясь соцработниками, коммунальщиками, почтальонами и так далее. Он никому не открывал дверь, однако однажды погорячился, начал ругаться и открыл дверь. Тут же к нему в квартиру ворвались неизвестные люди, скрутили пенсионера, отобрали документы и силой затолкали в машину. Где его удерживали, пенсионер не сообщил.

О пропаже мужчины в полицию сообщил его сын, который обеспокоился тем, что отец не отвечает звонки и, приехав в квартиру, обнаружил погром. О том, что пенсионер нашелся, следователи узнали от сотрудников районного МФЦ. К ним привезли пенсионера, которого силой заставляли переписать квартиру на незнакомых ему людей.

На место происшествия выехал отряд полиции, однако злоумышленникам удалось скрыться. В настоящий момент пенсионер благополучно переселился на время к сыну, а похитителей разыскивают правоохранители.