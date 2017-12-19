На Ямале полицейский снимал на видео свои издевательства над животными

В Сети женщина-пользователь под именем Нурия Егорова опубликовала видео, где, как она утверждает, ее муж инспектор информационного центра УМВД по ЯНАО избивает собаку. По словам женщины, мужчина часто мучает животных, давит щенков и котят.

В социальных сетях бурно обсуждают видео, на котором полицейский и его друзья, смеясь и активно комментируя происходящее, издеваются над собакой, привязанной у будки. Один из мужчин избивает животное железным прутом, от чего собака падает на землю и больше не встает. В описании к ролику женщина утверждает, что ее муж часто издевается над животными, «давит ногами щенков и котят». Помимо этого, автор публикации признается, что полицейский издевался еще и над ней, угрожая табельным оружием, он мог ее унижать и оскорблять. Однажды, утверждает женщина, он увез их общего ребенка и не сказал, куда.

Ролик уже заметили в полиции. Факт жестокого обращения с животными, отмечают полицейские, был зафиксирован. После проверок будет принято решение о наказании. Ролик не публикуется из этических соображений.