Суд добавил еще месяц заключения осужденному по делу Немцова из-за оскорбления следователя

Московский Басманный суд в четверг, 22 февраля, присудил добавить еще месяц тюремного заключения Темирлану Эскерханову, который осужден по делу об участии в убийстве Бориса Немцова. Отмечается, что Эскерханову добавили срок в связи с оскорблением следователя.

Как стало известно, на одном из судебных заседаний осужденный намеренно произнес оскорбительные слова в адрес следователя, чтобы высказать свое неуважение суду. Оскорбленный следователь заявил, что слова Эскерханова тяжело перенес в моральном плане и попросил суд наказать нарушителя.

В связи с иском суд принял решение к уже существующему сроку добавить еще месяц тюремного заключения. Сам Эскерханов заявил, что оскорбительно высказался в адрес следователя лишь потому, что находился в подавленном состоянии. Он отметил, что уже принес свои извинения оскорбленному представителю закона.

Согласно решению суда, в течение 10 дней защита Эскерханова может обжаловать иск об оскорблении.