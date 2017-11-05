В Ростове мошенник под видом полицейского штрафовал прохожих

В Ростове мужчина прикинулся полицейским и оштрафовал на улице прохожего на 15 тысяч рублей за "некоторое административное правонарушение". О случившемся в полицию рассказал сам пострадавший.

Как стало известно, в Ленинском районе к мужчине на улице подошел представитель власти и предъявил ему обвинение в административном правонарушении. Он заявил, что собирается арестовать нарушителя, однако потом предложил решить вопрос "на месте". За урегулирование случившегося, правоохранитель запросил 15 тысяч рублей, которые доверчивый гражданин сразу же отдал.

Спустя время он опомнился и сообщил о произошедшем в полицию, при этом отметив, что правонарушение, которое он якобы совершил, правоохранитель не назвал.

Вскоре полицейским удалось задержать мошенника, им оказался 27-летний житель Батайска. Прикидываясь полицейским, он разгуливал по улицам Ростова и штрафовал прохожих за выдуманные правонарушения. Примечательно, что преступник был довольно уверен в себе, потому люди отдавали ему деньги. Сколько человек таким образом оштрафовал лже-полицейский не сообщается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.