В Молдавии супруг жестоко убил модель Playboy при новорожденном ребенке

В Молдавии стоматолог жестоко убил свою жену, 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Ее тело обнаружили в квартире, где она проживала, так же дома находился двухнедельный ребенок супружеской пары.

Как стало известно, 31-летняя фотомодель Анастасия Чекати, которая неоднократно появлялась на обложках журналов GQ, Playboy и Maxim, недавно родила своему мужу, стоматологу Алексею Митаки ребенка. У пары постоянно возникали конфликты на бытовой почве, они ругались, так же, предположительно, у стоматолога имелась любовница.

В один момент супруг не выдержал напряжения в отношениях и перерезал горло своей жене. Все это происходило в квартире, где супруги проживали вместе с новорожденным ребенком. По предварительной информации, после совершенного преступления Митаки позвонил родственникам с просьбой о том, чтобы они позаботились об их маленьком ребенке, а затем нанес себе увечья, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент расследование по факту произошедшего продолжается. Чекати накануне похоронили на кишиневском кладбище.