В Краснодаре пенсионер в библиотеке призывал людей к экстремизму

В Краснодаре пенсионер пришел в библиотеку для того, чтобы завербовать людей в экстремистскую организацию. Об этом сообщается в четверг, 22 февраля.

Как стало известно, 24 января 2017 года 66-летний мужчина пришел в одну из библиотек Краснодарского края, где открыто выступил перед работниками и читателями с призывом вступить в экстремистскую организацию "Духовно-родовая держава Русь"* (запрещена в РФ). Абсолютно не смущаясь, он принялся рассказывать людям о всех прелестях данной организации, а также призывал их пополнить ряды экстремистов.

В настоящий момент правоохранителям удалось задержать пенсионера, было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование по данному делу продолжается.