В Ингушетии заместитель напал с ножом на главу села Плиево

В Ингушетии во время ссоры заместитель напал с ножом на главу села Плиево, в результате чего его госпитализировали в больницу. По факту произошедшего ведется расследование.

Как стало известно, 21 февраля текущего года глава села Плиево в Ингушетии поссорился со своим заместителем, в результате чего последний нанес ему удар ножом. Главу села экстренно госпитализировали в больницу, о состоянии его здоровья ничего не сообщается.

В настоящий момент следствие ведет расследование по факту произошедшего, все обстоятельства инцидента пока не сообщаются. Также правоохранительные органы не сообщают и причину, по которой возникла ссора между главой села и его замом.