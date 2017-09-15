В Черногории неизвестный устроил самоподрыв у здания посольства США

22 февраля в Черногории у здания посольства США неизвестный мужчина бросил гранату и подорвал сам себя. Информацию о взрыве подтвердили в Госдепартаменте США.

Как сообщается, в Черногории произошла атака на здание посольства США. СМИ сообщали, что к посольству пришел мужчина, который взорвал гранату, от чего погиб на месте. Здание же при этом не пострадало, кроме самого подрывника жертв нет.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в своем Twitter-аккаунте сообщила, что взрыв действительно был. По словам Науэрт, в районе полночи случился небольшой взрыв. После него посольство начало проверку и устанавливает, существует ли опасность для внутреннего персонала.

Хезер Науэрт также отметила, что диппредставители помогают полиции выявить личность нападавшего, предстоит установить, сколько всего человек планировали атаковать посольство. Обо всех подробностях и деталях случившегося Науэрт просит узнавать у местных СМИ и полиции.