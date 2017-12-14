В Волгоградской области нашли пакет с мертвой новорожденной девочкой

В Волгоградской области житель Михайловки нашел за гаражами пакет с трупом новорожденной девочки, завернутой в пеленку. По предварительной версии, младенец погиб от переохлаждения, в СК возбудили уголовное дело.

Как стало известно, мужчина решил сходить в свой гараж, который стоит на улице Коммуны. Там он заметил, что между стенами гаражей находится странный пакет. Мужчина извлек пакет и увидел, что в нем лежит мертвый ребенок.

Полиция предполагает, что новорожденная погибла от переохлаждения. В СК по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного его матерью. Сейчас полиция ведет проверки.

Всех жителей Михайловки в СК просят сообщить, если они знают о женщинах, которые носили ребенка на поздних сроках и резко переехали. Также полицейские просят сообщить о роженицах, которые заявили, что родили мертвого ребенка. Детали происшествия уточняются, точная причина смерти новорожденного будет известно позже.

Как считают в полиции, мать родила ребенка, замотала его в пеленку и положила в пакет. Сверток с новорожденным та спрятала за гаражами и оставила младенца умирать.