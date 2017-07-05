В Татарстане пьяный мужчина пытался задушить своего годовалого сына

В Татарстане СК завел уголовное дело против жителя города Набережные Челны, который в нетрезвом виде кричал об убийстве и пытался задушить своего годовалого сына. От гибели ребенка спасла его мать, которая выхватила мальчика у отца и сделала ему искусственное дыхание.

Сообщается, что 31-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. По данным, 20 февраля он и его супруга распивали алкоголь. Их сын 2016 года рождения начал плакать, что и разозлило мужчину. Годовалый ребенок находился в другой комнате и капризничал. Отец ребенка бросился к мальчику, крича, что он его убьет.

Мужчина начал душить ребенка. Ребенок мог погибнуть, но его спасла мать. Мальчик уже начал синеть и задыхаться, когда мать успела забрать сына и сделала ему искусственное дыхание. После она вызвала медиков, а о происшествии узнала полиция.

Полиция ведет проверки и устанавливает все обстоятельства. Уже известно, что следствие намерено подать в суд ходатайство о том, чтобы мужчину заключили под стражу. Данные о состоянии ребенка не сообщаются.