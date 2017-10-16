Раскрыты новые подробности о жутких оргиях в интернате под Челябинском

Следственный комитет по Челябинской области рассказал новые подробности о жутких оргиях, который происходили в интернате административного центра. Так, оказалось, что к извращениям детей принуждала воспитательница с мужем.

Какое-то время назад казалось, что в челябинском интернате не происходит ничего необычного. Страшные подробности стали всплывать после того, как дети, которых усыновили, стали рассказывать о жутком прошлом своим приемным родителям. Вмешательства полиции потребовали три мамы, которые брали под опеку семерых мальчиков из приюта. Одна из них застала двоих приемных детей одного пола, когда те совокуплялись в комнате.

Позже полиция выяснила, что жуткие оргии в детдоме устраивала воспитательница со своим мужем. Он насиловал мальков в их комнате, а женщина заставляла их себя ублажать. Кроме того, они учили детей насиловать друг друга. Так, в ходе одного из таких случаев была изнасилована восьмилетняя девочка.