За интим с женой босса мужчина лишился зрения

В Индии житель штата Бихар стал жертвой нападения группы неизвестных, которые выжгли его глаза кислотой, теперь 30-летний мужчина не может видеть. По словам пострадавшего, нападение было местью за то, что он увел у своего босса жену.

Мужчина рассказал, что он работал трактористом на ферме у влиятельного бизнесмена, который был известен во всем городе. Супруга босса вступила с его подчиненным в связь, позже пара решила сбежать. Влиятельный начальник и обманутый муж хотел найти свою жену и подключил к поискам местные СМИ и связи.

В итоге, сбежавшая пара решила вернуться, опасаясь за свои жизни. Женщина вновь сошлась с мужем-бизнесменом. После этого, трактористу позвонил брат босса, во время разговора мужчина узнал, что его возлюбленная находится в полиции. Собеседник, работающий в полиции, предложил мужчине забрать арестованную из участка.

Мужчина отправился спасать свою любимую женщину, но по дороге он был схвачен. Неизвестные силой привезли его в гостиницу, где влили в его глаза кислоту. Теперь мужчина не может видеть и утверждает, что за всем стоит ревнивый босс, у которого он увел жену.