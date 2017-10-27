На Камчатке школьники ершиком надругались над проигравшим в игру мальчиком

На Камчатке два школьника из села Мильково травмировали 11-летнего мальчика, который проиграл им в игру «камень-ножницы-бумага» на желание. В задний проход ребенка те силой засунули ершик от унитаза, сейчас он в больнице.

В СКР по Камчатскому краю рассказали об инциденте, который поразил жителей села своей жестокостью. Так, два мальчика 12 и 13 лет играли с 11-летним школьником в игру на желание. К своему несчастью, ребенок проиграл, а двое других школьников придумали весьма странное желание. Они потребовали, чтобы мальчик засунул в свой задний проход ручку.

Тот стал отпираться и выполнять желание отказался. Тогда школьники силой засунули в его задний проход ершик от унитаза. Мальчики удерживали своего товарища и сильно травмировали его данным предметом.

Сейчас мальчик находится в больнице. Из-за жесткости школьников он сильно пострадал и нуждается в помощи медиков. Полиция ведет расследование инцидента и решает о выборе меры наказания. Как утверждают эксперты, дети не получат серьезных последствий, так как являются малолетними. Предполагается, что школьников поставят на учет и обяжут их родителей выплачивать штраф.