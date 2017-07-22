Соцсети: в Прикамье дети катались с горки с трупом обледенелой собаки

В социальной сети «ВКонтакте» бурно обсуждается снимок и пост о том, что в Прикамье дети катались на горке с трупом обледенелой собаки. Автор уверяет, что мальчики подобрали мертвое животное и отправились с ним на снежную горку.

В одном из пабликов Прикамья появился пост от жительницы Октябрьского района, которая рассказала весьма шокирующую историю. По ее словам, два мальчика нашли труп обледеневшей собаки. Школьники взяли его с собой и отправились кататься со снежной горки.

Автор поста утверждает, что мальчики нашли труп собаки под мостом, оттуда его они перенесли к горкам. Однако, женщина не указывает, видела ли она, как дети издевались над трупом или же действительно катались с ним или на нем с горки. Тем не менее, она написала, что дети – «изверги» и видеть, как они несли труп ей было «мерзко и обидно».

Пользователи усомнились в достоверности информации, так как на фото мальчик несет труп, но не играет с ним. По мнению многих, дети могли убирать тело обледеневшего животного с прохода, чтобы не шокировать прохожих. В полиции уже обратили внимание на инцидент и указали, что мальчики взяли труп, чтобы его закопать.

Несмотря на комментарий полиции, пользователи продолжают осуждать детей. Под снимком появляются оскорбления в их адрес и нецензурная брань, ругающая мальчиков.