В Петербурге в иномарке нашли труп иностранца-бизнесмена

Ночью, с 20 на 21 февраля, в Петербурге на Васильевском острове было найдено авто Toyota Land Cruiser, в нем полиция обнаружила труп 42-летнего мужчины. Погибший был гражданином Израиля, причины смерти устанавливают эксперты.

Погибший мужчина был крупным бизнесменом, его знали в Петербурге как президента строительной компании. Помимо этого, он был главой комитета девелопмента в Гильдии Управляющих и Девелоперов. Мертвого мужчину нашли в его собственном авто, припаркованном на Васильевском острове у дома на улице Нахимова.

Тело 42-летнего гражданина Израиля, который жил в Петербурге, полиция отправила на экспертизу. Известно, что на трупе не нашли следов насилия или других улик, свидетельствующих об убийстве.

Внимание местных журналистов привлек тот факт, что бизнесмен не так давно конфликтовал с представителями власти города. Мужчина реализовывал проект создания намывных территорий на Васильевском острове. Вокруг него возник ряд споров и девелопер испытывал сложности. Сейчас же, после его смерти, полиция установит причину гибели и рассмотрит все возможные обстоятельства.