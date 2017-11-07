В Петербурге рабочие сбросили снег и лед на голову ребенка

В Петербурге уборка снега и наледи едва не завершилась трагедией – рабочие сбрасывали снег и лед с крыши дома на улице Адмирала Коновалова и попали им по ребенку. На 10-летнего мальчика сверху упал снежный ком и куски льда, сейчас его госпитализировали, а в полиции начали расследование по уголовному делу.

20 февраля рабочие занимались очисткой крыши одного из корпусов дома на улице Адмирала Коновалова от снега и льда. Наледь они сбросили с крышу на землю, она попала на голову ребенка, который проходил рядом. У мальчика врачи диагностировали ушибы шеи и головы. В полиции начали проверку инцидента и по случившемуся происшествию уже возбудили уголовное дело. Рабочие, которые сбросили лед на мальчика, теперь проходят по статье об оказании услуг, которые не соответствуют нормам о безопасности.

По правилам очистки крыш, вся процедура должна проходить в несколько этапов. Участок, куда сбрасывают снег, должен быть огорожен. Рядом с ним должен стоять человек, предупреждающий прохожих об опасности. Сейчас полиция выясняет, стоял ли у дома дежурный и кто следил за сбросом снега.