3 человека пострадали в Омске в ДТП из-за 20-летнего водителя

В ночь на 21 февраля в Омске произошло ДТП, из-за которого пострадали три человека. Как сообщается, в ходе него автомобиль ВАЗ-2112 с 20-летним водителем на перекрестке между улицами Богдана Хмельницкого и Масленникова столкнулись с Nissan Sunny.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Омской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого травмы получили три человека. Согласно информации, которую они предоставляют, это случилось в ночь на 21 февраля. 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2112 был невнимателен на дороге и нарушил правила движения. На пересечении вышеупомянутых улиц он решил, что успеет проехать, хотя в его сторону горел красный свет светофора. В итоге, в него въехала иномарка Nissan Sunny.

За рулем «японца» находился 36-летний мужчина. Имеются сведения, что он получил травмы в ДТП, однако не смертельные. Также пострадали два пассажира «двенашки», 19-летние парень и девушка.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о ДТП, которое произошло в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе несчастного случая пострадали годовалый ребенок и два взрослых человека.