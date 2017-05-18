В Бразилии девушка умерла после удара током от смартфона

В Бразилии юная девушка Луиза Пинейро погибла от сильного удара током во время зарядки собственного смартфона. От напряжения наушники в ее ушах попросту расплавились.

Сегодня стало известно о страшном инциденте в бразильской провинции Риашу-Фриу, во время которого местная школьница Луиза Пинейро погибла непосредственно от удара током. Причиной этому стал ее смартфон.

Как отмечается в первоисточнике, труп внучки обнаружила ее бабушка после того, как вошла в комнату девочки. На тот момент Луиза уже была мертва, а в руке держала расплавившийся телефон.

Эксперты определили, что причиной удара мог действительно стать гаджет девушки, ведь от удара даже наушники в ее ушах расплавились. Однако, точная версия будет определена после проведения необходимых исследований.