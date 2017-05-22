В Хабаровском крае пациент погиб от оставленной врачом иглы

В Хабаровском крае пациент погиб из-за того, что врач-стоматолог оставила иглу, застрявшую в его шее. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Комсомольска-на-Амуре, где произошел инцидент.

Согласно опубликованной информации, в 2015 году медицинский сотрудник, работающая в отделении челюстно-лицевой хирургии была вызвана для неотложных мер по спасению мужчины. Пострадавшего привезли в городскую больницу №7 с инородным телом в области шеи. Доктор проанализировала рентгеновские снимки больного и планировала удалить опасный предмет при помощи хирургического вмешательства.

Однако она не смогла найти иглу в теле. После этого подозреваемая зашила рану и позволила мужчине уйти домой, не получив надлежащего лечения. По мнению экспертов, его следовало положить в стационар или же вызвать на подмогу более опытного профильного хирурга. В итоге пациента постигла смерть от осложнений.

Во время судебного процесса обвинители доказали вину подсудимой. Сама же она признавать своё правонарушение отказалась. Судья приговорил женщину к запрету исполнять обязанности врача и участвовать в медицинской деятельности сроком на два года.