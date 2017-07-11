В Бельгии врачи без разрешения сделали эвтаназию слабоумному пациенту

В Бельгии врачи, предположительно, провели эвтаназию слабоумному пациенту, который не давал своего разрешения на процедуру. Об этом пишет издание Daily Mail.

В стране начались протестные движения в связи медицинским умерщвлением больного синдромом Паркинсона. Решение об эвтаназии приняли его родственники. Сам пациент ни разу не выражал намерения уйти из жизни.

В связи с происшествием более 360 медицинских работников устроили акцию протеста и подписали петицию, желая добиться от властей более тщательного контроля за применением эвтаназии. Некоторые убеждены, что в случае с вышеупомянутым человеком с деменцией произошло самое настоящее умышленное убийство.

После многочисленных обращений специальная комиссия провела проверку скандального инцидента и пришла к выводу, что дело не стоит передавать в юрисдикцию прокуратуры. По мнению двух специалистов, покойному ввели мощные седативные средства без намерения лишить его жизни. Однако один из членов придерживался версии убийства и покинул собрание, протестуя против остановки дела.