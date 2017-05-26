В московском ТРЦ инструктор тира выстрели в голову ребенку

20 февраля в московском торгово-развлекательном центре "Спектр" женщина, проводившая инструктаж по стрельбе, предположительно, выстрелила в голову 10-летнему ребенку. Этот факт подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент зафиксировали в заведении на Новоясеневском проспекте в юго-западной части Москвы. По версии правоохранителей, мальчик пришел в тир вместе с отцом. В этот момент специалист стреляла из пневматического оружия. По случайности, пластиковый снаряд попал в школьника.

Пострадавшего увезли в больницу с легким ранением. Городские СМИ со слов представителя тира пишут, что шарик попал в область лба. Прибывшие к месту происшествия правоохранители разбираются в ситуации. Подробности пока остаются неизвестными.