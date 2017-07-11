«Первый канал» в конфликте между Аэрофлотом и главой Якутии встал на сторону авиакомпании

Журналисты предоставили видеозапись с камер наблюдения в порту, на которых видно, что причиной скандала стали вовсе не сотрудники Аэрофлота. Напомним, инцидент с главой Якутии Егором Борисовым, его помощником Шигаповыми компанией произошел на борту самолета рейса SU 1750 Москва-Якутск 17 февраля. На просьбу предоставить посадочные талоны вип-пассажиры отреагировали бурно, оскорбив бортпроводника и угрожая экипажу увольнением. Стюардесса, согласно инструкции, уведомила командира экипажа о наличии конфликтных пассажиров на борту. Тем временем талоны нашлись и были предоставлены экипажу, однако Шигапов не мог успокоиться и стал рваться в кабину к пилотам.

В результате командир принял решение снять его с рейса, и вылет был задержан на два часа. Уже в Якутии Егор Борисов сообщил, что конфликт спровоцировали сами сотрудники компании, не выдав им эти самые посадочные талоны на стойке. Чуть позже «Первый канал» выдал в эфир запись, где видно, что помощник Борисова получает документы на посадку, следовательно, сотрудники Аэрофлота свои функции выполнили.