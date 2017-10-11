Во Владимире мужчина несколько лет снимал 12-летнего пасынка в порно

Во Владимире 47-летний мужчина на протяжении нескольких лет использовал своего пасынка, чтобы снимать детскую порнографию. По факту преступления возбуждено уголовное дело, в случае, если его вину докажут, он получит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сотрудники Главного управления МВД по Владимирской области сообщают о случае задержания мужчины, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием своего бывшего пасынка. Согласно информации, которую они предоставляют, какое-то время назад он начал жить с женщиной, воспитывавшей троих детей. В 2012 году владимирец стал использовать одного их них, чтобы снимать с ним порно. Так продолжалось несколько лет. Мать так и не узнала об этом, когда рассталась с мужчиной, однако какое-то время спустя обнаружила дома чужую флеш-карту. Оказалось, что принадлежала она бывшему сожителю, и на ней остались видеозаписи, которые она, немедля, предоставила полицейским.

Ранее «Версия. Инфо» сообщала о законопроекте, который недавно внесли на рассмотрение в Госдуму. Он касается наказания для педофилов. Если его примут, то за совершенное преступление им будет грозить пожизненный срок.