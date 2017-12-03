В Ростове родился котёнок-мутант с глазами во рту

В Ростове от кошки-сфинкса родился мертвый котенок с глазами во рту. Об этом СМИ рассказала директор клиники «рИмонт жЫвотных» Марина Андреева.

Руководитель учреждения рассказала, что беременную самку донского сфинкса привезли ветеринарам владельцы. Она долгое время не могла родить самостоятельно. Из-за этого специалистам пришлось проводить процедуру кесарева сечения. Благодаря успешной операции из материл извлекли двух котят.

Один новорожденный появился на свет абсолютно нормальным, однако его единоутробный родственник развивался с патологией. Из-за мутации глазные яблоки малыша заблокировали ему доступ к воздуху и пище. По словам Марины Андреевой, иногда мутанты выживают, однако подобные отклонения не оставляют им шансов на выживания. Эксперт предполагает, что столь серьезные изменения в организме котенка могли возникнуть из-за кровосмешения. Вполне вероятно, что его зачали сестра с братом или дочь с отцом. Это является частой причиной мертворожденного потомства. Однако хозяева иногда идут на риск ради сохранения чистоты породы.