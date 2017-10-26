Спецслужбы ворвались с обысками в "Газпром" Махачкалы

20 февраля в Махачкале спецслужбы ворвались с обысками в офис "Газпром межрегионгаз Махачкала". Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на инсайдеров в рядах правоохранителей.

В операции участвуют специалисты следственного отдела МВД при поддержке ФСБ. Они конфискуют важную документацию для с целью дальнейшего изучения на предмет незаконной деятельности. Никого из сотрудников учреждения не задержали.

Организацию подозревают в хищениях средств. Соответствующее расследование началось в 2013 году после обнаружения улик в дагестанском филиале. Компания расположена на проспекте Ярагского и полностью является собственностью "Газпрома".

Источники внутри самого предприятия утверждают, что правоохранители ничего не обыскивали и никаких документов не изымали. Согласно этой информации, они пришли с простой официальной проверкой.