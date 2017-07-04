В Курганской области мужчина инсценировал смерть, чтобы не платить кредит в 2 млн

В Курганской области полиция обвиняет 47-летнего жителя Кетовского района в том, что он инсценировал свою смерть, чтобы не платить кредит в два миллиона рублей. Информация об исчезновении жителя села Колесниково появилась в апреле 2017 года.

Сотрудники Следственного комитета России по Курганской области сообщают о случае, в ходе которого местный житель инсценировал собственную смерть с целью не расплачиваться за кредит, который взял в банке. Такой версии они стали придерживаться после того, как обнажились некоторые факты. Дело о его «смерти» рассматривалось весной 2017 года. Тогда о его исчезновении рассказали родственники. По их словам, мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Позднее там, куда он ходит, обнаружили некоторые из его личных вещей. Тело так и не было найдено, однако через суд он был признан мертвым.

В связи с этим, родственники «погибшего» обратились в банк, в котором он брал кредит, и предоставили документ о его смерти. Так, кредит ему был отпущен. Тем не менее, в прокуратуре об этом деле не забыли и продолжили следить за сожительницей мужчины. Так сотрудники вышли на его след и нашли его живым и здоровым. В связи с тем, что он инсценировал собственную смерть, в его отношении, а также в отношении родственников, которые ему помогали, было возбуждено уголовное дело.